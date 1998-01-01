Генпрокуратура прокомментировала шокирующую улику по делу группы Дятлова

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Представитель ведомства Александр Куренной подтвердил наличие архивного документа.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной подтвердил наличие записки, которую 15 февраля 1959 года написал прокурор города Ивдель Свердловской области Василий Темпалов следователю Коротаеву, сообщает ИА Regnum.

Александр Куренной отметил, что прокурор Темпалов не мог выехать в указанную дату с докладом в Свердловск по уголовному делу о гибели группы Игоря Дятлова, по той простой причине, что уголовное дело было возбуждено лишь 26 февраля.

— Пустую палатку нашли 26 февраля и в тот же день было возбуждено уголовное дело. Первые тела нашли как раз 26 и 27 февраля. В уголовном деле содержатся разные даты допросов, но они укладываются в эти рамки. Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог 15 февраля выезжать с докладом по уголовному делу и, собственно, не выезжал, — заявил Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что этот архивный документ вносил путаницу и в дату обнаружения тел туристов, и в дату возбуждения самого уголовного дела. И тем самым вызвал в некотором роде, по его словам, псевдо-медиа-сенсацию.

Что же касается даты — 15 февраля 1959 года — сотрудниками прокуратуры Свердловской области была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что Темпалов просто ошибся цифрой в указании месяца.

Ранее Пятый канал сообщал, что найдена новая шокирующая улика в деле о гибели группы Дятлова. Архивный документ, переворачивающий представление о событиях тех дней был представлен на ежегодной конференции в Екатеринбурге.

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