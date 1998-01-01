Найдена новая шокирующая улика в деле о гибели группы Дятлова

На ежегодной конференции, которая проходит в Екатеринбурге и посвящена гибели группы Дятлова, исследователь Олег Архипов представил архивный документ, который полностью переворачивает представление о событиях тех дней.

Он считает, что полученные сведения указывают на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, которая произошла в ночь на 2 февраля на Северном Урале. Доказательством этому является записка, которую 15 февраля 1959 года написал тогда прокурор Ивделя Василий Темпалов следователю Коротаеву. В ней говорится, что представитель ведомства выезжает на место гибели группы Дятлова в Свердловск.

— Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы «легализовать» найденные трупы, — уверенно заявил Архипов, представляя документ.

Исследователь подчеркнул, что подлинность документа установлена. Сам архив, включающий в себя несколько документов, предоставила ему семья Коротаева.

Участники конференции предположили, что дата может быть поставлена по ошибке. Также возможен вариант, что прокурор после почти двух недель с момента исчезновения группы мог так предположение в частной записке высказать за утверждение.

Как сообщал ранее Пятый канал, Генеральная прокуратура РФ в год 60-летия со дня трагедии заявила о возобновлении расследования по факту загадочной гибели группы студентов под руководством Игоря Дятлова. Рассматривается 75 версий, но приоритетные — три.