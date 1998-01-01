Эммануил Виторган прокомментировал интервью невестки Ксении Собчак о личной жизни

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Телеведущая впервые ответила на подозрения в любовной связи с режиссером Константином Богомоловым.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Эммануил Виторган публично обратился к своей невестке — жене своего сына Максима — Ксении Собчак. Это произошло после откровенного интервью, которое телеведущая дала в эфире Первого канала.

Теледива призналась, что их брак с мужем сейчас переживает не лучшие времена, однако Виторган для нее навсегда останется родным человеком. Ведущая не планирует оставлять своего любимого малыша без отца, поэтому сделает все, чтобы он чувствовал родительскую заботу и ласку.

На вопрос о разводе Собчак не стала отвечать, тем самым дав понять, что он скорее всего еще под вопросом. Комментировать свои отношения с режиссером Богомоловым звезда также отказалась. Она отметила, что есть «личные вещи», которые не стоит знать публике.

После выхода интервью в эфир, свекр Ксении — актер Эммануил Виторган опубликовал на своей страничке в Instagram пост, в котором поблагодарил невестку за произнесенные слова.

— Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-м. Достойное, искреннее… какая ты и есть в жизни! Эммануил Ирина Этель, — написал Виторган-старший, прикрепив фотографию невестки в легком платье со смартфоном в руках.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Многие пользователи сети поддержали актера, написав, что им тоже понравилось интервью.

— Очень понравилось интервью, мы увидели Вас совсем другую. Искреннюю, настоящую.

— Ксения! Я всегда Вас уважала. И уважаю Ваш выбор, честность. СПАСИБО! — отметили поклонники Собчак.

Однако нашлись и те, кто написал, что происходящая шумиха — это лишь хорошо спланированная пиар-акция.

— Как народ не видит разводилова?!

— Жаль, жаль, что ради денег люди готовы выставлять свою жизнь на показ, — написали фоловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что посетители кафе «застукали» Собчак и Богомолова за завтраком.

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