«Вот и бабушка здесь»: Принц Гарри публично унизил актрису Хелен Миррен

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Внук Елизаветы II неудачно пошутил во время светского приема.

Фото: Instagram @helenmirrennews

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри «отличился», унизив во время светского приема «оскароносную» актрису Хелен Миррен, сообщают Дни.ру.

73-летнняя актриса русского происхождения (Елена Васильевна Миронова — при рождении — прим. ред.) была в числе гостей благотворительного ужина, где ее и встретил принц Гарри. Слова приветствия, с которыми к Хелен обратился внук Елизаветы II, прозвучали двусмысленно и фамильярно.

— О, вот и бабушка здесь! — воскликнул принц Гарри.

Хелен Миррен в фильме «Королева» сыграла Елизавету II и, возможно, именно это имел в виду принц Гарри, неудачно пошутив над актрисой.

Несмотря на этот «инцидент» и преклонный возраст, актриса вполне достойно выглядит и продолжает активно сниматься.

Ранее Пятый канал сообщал, что британская актриса Хелен Миррен прилетела в Петербург. Оскароносная звезда Голливуда приехала в Северную столицу для съемок в новой исторической мелодраме.

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