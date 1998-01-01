Видео: В Египте нашли гробницу с детскими мумиями

Министерство по делам древностей Египта опубликовало в Instagram уникальные кадры: в провинции Эль-Минья обнаружена гробница периода Птолемеев (IV–I века до нашей эры). Археологи проникли в подземную усыпальницу на глубине десять метров: внутри оказались 40 мумий, десять из которых — детские, сообщает «Экономика сегодня».

Погребения отличаются — некоторые мумии закопаны в песок, другие уложены в каменные и деревянные саркофаги, прочие лежат в каменных нишах. Археологи предполагают, что это свидетельствует о разном времени погребения — местные жители использовали гробницу повторно.

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