«Обескуражил»: Зеленский заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Украины, актер и юморист Владимир Зеленский «обескуражил» иностранных послов во время переговоров. На встрече шоумен заявил, что в случае победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Встреча с иностранными дипломатами состоялась 23 января в представительстве Евросоюза на Украине. Инициаторами переговоров стали послы стран Запада, пишет издание.
По информации портала, во время диалога Зеленский расстроил и даже «обескуражил» своих собеседников. Он уклончиво отвечал на вопросы и волновался.
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Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря. В это же время началась регистрация кандидатов. На пост президента выдвинулись более 20 человек, среди которых нынешний глава государства Петр Порошенко и экс-премьер страны Юлия Тимошенко.
Согласно данным последнего соцопроса, Владимир Зеленский занял первое место среди кандидатов на пост главы государства. За него готовы проголосовать 19% граждан Украины.
Однако, как ранее сообщал Пятый канал, популярность комика среди населения скорее всего обусловлена грамотной работой нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам же шоумен выглядит политическим дилетантом, не имеющим никакого опыта ни в управлении страной с 45-миллионным населением, ни в международных делах.