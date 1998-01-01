«Обескуражил»: Зеленский заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Украины, актер и юморист Владимир Зеленский «обескуражил» иностранных послов во время переговоров. На встрече шоумен заявил, что в случае победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Встреча с иностранными дипломатами состоялась 23 января в представительстве Евросоюза на Украине. Инициаторами переговоров стали послы стран Запада, пишет издание.

По информации портала, во время диалога Зеленский расстроил и даже «обескуражил» своих собеседников. Он уклончиво отвечал на вопросы и волновался.

— Он вообще не был готов к предметной дискуссии, сильно нервничал. Особо на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Неопределенными ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили: не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы? — цитирует источник телеканал «360».

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря. В это же время началась регистрация кандидатов. На пост президента выдвинулись более 20 человек, среди которых нынешний глава государства Петр Порошенко и экс-премьер страны Юлия Тимошенко.

Согласно данным последнего соцопроса, Владимир Зеленский занял первое место среди кандидатов на пост главы государства. За него готовы проголосовать 19% граждан Украины.

Однако, как ранее сообщал Пятый канал, популярность комика среди населения скорее всего обусловлена грамотной работой нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам же шоумен выглядит политическим дилетантом, не имеющим никакого опыта ни в управлении страной с 45-миллионным населением, ни в международных делах.