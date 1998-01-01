У собора Святой Софии в Киеве 3 февраля произошла церемония интронизации нового главы раскольнической украинской церкви, митрополита Епифания. На площади перед собором немноголюдно — посмотреть на торжественное мероприятие собралось совсем мало прихожан, сообщает Страна.ua.

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Софийская площадь охраняется полицейские и нацгвардейцы Украины, на входе в собор стоят металлические рамки. Тем не менее, желающих нарушить общественный порядок не наблюдается.

Епифаний после интронизации станет главой Объединенной раскольнической церкви Украины, которая образовалась на Объединительном соборе 15 декабря 2018 ода при содействии Константинопольского патриархата.

Ранее Пятый канал сообщал, что монахи с Афона не поедут на интронизацию Епифания.