Кому повезет на грядущей неделе: Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Известный российский маг и астролог Павсекакий Богданов рассказал, чего ждать знакам на неделе с 4 по 10 февраля. Одним астролог сулит новые знакомства, другим предрекает денежные траты, а третьим советует не отступать от мечты. Как лучше всего провести свободное время, чтобы не обречь себя на неудачи, читайте в астрологическом прогнозе.

Овнов ждет неоднозначная неделя. На фоне небольших финансовых потерь у представителей этого знака может пошатнуться душевное состояние. Лучше заранее заручиться поддержкой близких и быть уверенным в них на все сто.

Трудовые будни для Тельцов окажутся насыщенными и продуктивными. Их ждут новые стартапы и знакомства. Однако важно не терять бдительность. Трезвость и самообладание должны стать главными спутниками в любом деле.

Близнецам придется пожинать плоды своих кропотливых усилий. Неделя для них окажется легкой и насыщенной. Не стоит пренебрегать помощью близких и дружескими советами, в дальнейшем они окупятся благодарностью и уважением.

Главной задачей для Раков на этой неделе станет сохранение своего здоровья. Настало время отложить ресурсоемкие дела и провести время в компании друзей за теплыми разговорами. Не стоит забывать об отдыхе: пора приучаться спать не менее восьми часов в день.

Львам стоит быть настойчивыми в отношениях с близкими и в особенности с собой. На этой неделе лучше наконец-то продолжить незаконченные дела и привести их к завершению. Если этого не сделать, в семье могут появиться давно назревшие разногласия.

Путь Дев будет полон мелких проблем на этой неделе, но это не повод расстраиваться. Настойчивость в делах в это время сможет привести к долгожданному успеху, а общение с близкими отвлечет от всех невзгод.

Неделя для Весов может оказаться слишком легкой: быстрое решение проблем на работе, новые знакомства. Несмотря на это, не стоит терять бдительность. По неосторожности можно пропустить важные события, к которым вернуться будет очень сложно.

Скорпионам для достижения своих целей придется приложить немало усилий как на работе, так и дома. Астролог отмечает: осталось потерпеть совсем чуть-чуть. На этой неделе все проблемы наконец-то решатся, и можно будет вступить в следующую неделю с новыми силами.

Стрельцам на этой неделе необходимо мобилизовать все свои силы. Самообладание и контроль над ситуацией будут важны как никогда. Не стоит лениться и пускать ситуацию на самотек — это может вернуться новыми проблемами.

Хладнокровие станет неотъемлемым компонентом успеха для Козерогов на этой неделе. Для завершения начатого дела им придется забыть о некоторых принципах. Главное — не идти на поводу у эмоций.

Водолеев ожидает хорошая неделя, полная позитива и интересных встреч. Не стоит бояться новых знакомств — скорее всего они приведут к бурному роману. Пришло время включить обаяние и покорить чужое сердце. У представителей этого знака есть все шансы, чтобы завоевать симпатию избранника или избранницы.

А вот Рыб на этой неделе ждет много работы. Однако все усилия непременно окупятся к выходным. Отдых пройдет не менее продуктивно. Не исключено, что представителей этого знака озарят новые идеи, которые помогут в будущем.

Ранее Пятый канал рассказал, что ждет представителей всех знаков восточного гороскопа в год Свиньи.