Видео: Машина участкового заблокировала «скорую» на узкой дороге

МВД начало проверку вопиющего случая автохамства, в котором подозревают сотрудника полиции. Его дорогая иномарка стала непреодолимым препятствием на дороге для машины скорой помощи, спешащей на вызов к больному.

Видеокадры дорожного противостояния, которое могло стоить жизни пациенту, были сняты в Подмосковье и вызвали возмущение в социальных сетях. Ни проблесковые маячки, ни сирена, ни здравый смысл не заставили водителя пропустить медиков. Сообщается, что Renault принадлежит местному участковому. Сейчас выясняется, был ли он сам за рулем или в машине находился другой человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что машина каршеринга «Яндекс-Драйв» влетела в автобус в Петербурге.