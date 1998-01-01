Американские разведывательные самолеты P-8A Poseidon столкнулись с проблемами

Американские военные аналитики сообщили о серьезных проблемах, выявленных в ходе эксплуатации нового патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon, на который Пентагон возлагал большие надежды. Как пишет «ПолитЭксперт», машина оснащена качественным радиолокационным оборудованием, противокорабельным комплексом AGM-84D Harpoon Block I и способна отслеживать и уничтожать корабли и подводные лодки противника на большом расстоянии.

Однако, как следует из отчета Министерства обороны США за 2018 год, у Poseidon обнаружились существенные недочеты работы датчиков, а кроме того летчики столкнулись с проблемой нехватки запчастей, которые в ущерб P-8A устанавливаются на другую военную технику. В результате требующие ремонта самолеты месяцами простаивают стоят в ожидании необходимых деталей.

То есть, по словам экспертов, под большим вопросом оказалась надежность работы и эксплуатации «Посейдонов», которые поначалу вызвали большой интерес у потенциальных покупателей.

Ранее Пятый канал сообщал, что три американских самолета-разведчика, в том числе и P-8A Poseidon, замечены 30 января над Черным морем у берегов Крыма.