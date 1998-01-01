Американские самолеты-разведчики заметили у берегов Крыма

Три самолета из состава ВВС и ВМС США провели разведку в Черном море. Об этом стало известно из Twitter-канала авиационного сервиса PlaneRadar.

11:40 мск.

Воздушная обстановка около полуострова Крым🇷🇺, один борт ВВС США🇺🇸 : Boeing RC-135V, и два борта ВМС США🇺🇸: Lockheed EP-3E Orion (ARIES II), Boeing P-8A Poseidon. pic.twitter.com/C4HenRpZfH — PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 января 2019 г.

— Воздушная обстановка около полуострова Крым, один Boeing RC-135V, Lockheed EP-3E Orion и Boeing P-8A Poseidon , — говорится в сообщении.

По данным сервиса, самолеты радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion с бортовым номером 157316 и Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14841 взлетели с авиабазы НАТО на острове Крит. А патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 летел из Сицилии.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские Ту-160 в небе над Арктикой напугали США и Канаду.