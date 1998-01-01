«Нас случайно занесло!»: пострадавшая о страшном ДТП под Калугой

Авария с детским автобусом в Калужской области 3 февраля, в результате которой погибли семь человек, не является виной водителя. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила одна из пассажирок автобуса.

— Ехали нормально, но потом каким-то образом нас занесло. Водитель просто не справился с управлением, — сказала женщина.

По ее словам, сразу после произошедшего водитель вышел из автобуса и начал помогать пострадавшим.

— Он вышел в шоке, девочку вытащил первую, потом еще многих детей помог вытащить. Затем уже люди стали останавливаться, тоже помогали, — подчеркнула пассажирка.

Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости, губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил выделить из резервного фонда администрации региона по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП, среди которых трое детей.

Ранее Пятый канал сообщал, что утром 3 февраля под Калугой опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе. Семеро человек погибли, еще 28 госпитализированы. 22 из них — дети. Водитель автобуса задержан.