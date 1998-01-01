Список пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой

В медицинские учреждения Калуги доставлены 28 пассажиров, пострадавших в аварии в области. 22 из них — дети.
Пятый канал публикует список пострадавших.
- Валерия П., 2002 года рождения
- Ева О., 2011 года рождения
- Вера М., 2006 года рождения
- Виктория Ш., 2005 года рождения
- Дарья М., 2012 года рождения
- Полина Р., 2011 года рождения
- Елизавета З., 2012 года рождения
- Мария А., 2008 года рождения
- Лидия Н., 2010 года рождения
- Марина О., 1989 года рождения
- Ульяна С., 2009 года рождения
- Дарья С., 2004 года рождения
- Татьяна М.
- Кира П.
- Екатерина А.
- Надежда К.
- Имя устанавливается
- Алина Б.
- Ксения Б.
- Светлана М.
- Любовь Ю.
- Имя устанавливается
- Ирина Д., 1985 года рождения
- Яна Т.,
- Сона А., 1988 года рождения
- Татьяна К.
Пострадавшие дети состояли в коллективе «Колибри», который ехал из Смоленской области в Калугу для участия в международном конкурсе музыкального и хореографического искусства «Жемчужина талантов».
В Калужскую область из Москвы направлены бригада детских хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов НИИ детской неотложной хирургии и травматологии для оказания необходимой помощи.
Водитель автобуса задержан правоохранителями в рамках возбужденного уголовного дела. Установлено, что он был трезв. Директор транспортного предприятия, в котором зарегистрирован автобус, сотрудничает со следствием на месте происшествия.
Ранее Пятый канал публиковал видео с места аварии в Калужской области.