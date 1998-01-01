Список пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой

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В результате аварии погибли семь человек, госпитализированы 28 пассажира, из них 22 — дети. Водитель задержан.

Фото: Пятый канал

В медицинские учреждения Калуги доставлены 28 пассажиров, пострадавших в аварии в области. 22 из них — дети.

Пятый канал публикует список пострадавших.

  1. Валерия П., 2002 года рождения
  2. Ева О., 2011 года рождения
  3. Вера М., 2006 года рождения
  4. Виктория Ш., 2005 года рождения
  5. Дарья М., 2012 года рождения
  6. Полина Р., 2011 года рождения
  7. Елизавета З., 2012 года рождения
  8. Мария А., 2008 года рождения
  9. Лидия Н., 2010 года рождения
  10. Марина О., 1989 года рождения
  11. Ульяна С., 2009 года рождения
  12. Дарья С., 2004 года рождения
  13. Татьяна М.
  14. Кира П.
  15. Екатерина А.
  16. Надежда К.
  17. Имя устанавливается
  18. Алина Б.
  19. Ксения Б.
  20. Светлана М.
  21. Любовь Ю.
  22. Имя устанавливается
  23. Ирина Д., 1985 года рождения
  24. Яна Т.,
  25. Сона А., 1988 года рождения
  26. Татьяна К.

Пострадавшие дети состояли в коллективе «Колибри», который ехал из Смоленской области в Калугу для участия в международном конкурсе музыкального и хореографического искусства «Жемчужина талантов».

— Мы ехали на конкурс «Жемчужина талантов». Коллектив получил приглашение и поездка была организована с привлечением средств родителей участников коллектива. За эти деньги был нанят автобус в Ярцево, — сообщил ТАСС директор коллектива Елена Миронова.

В Калужскую область из Москвы направлены бригада детских хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов НИИ детской неотложной хирургии и травматологии для оказания необходимой помощи.

Водитель автобуса задержан правоохранителями в рамках возбужденного уголовного дела. Установлено, что он был трезв. Директор транспортного предприятия, в котором зарегистрирован автобус, сотрудничает со следствием на месте происшествия.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места аварии в Калужской области.

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