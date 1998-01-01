Ученые заметили первого «разведчика», прилетевшего с Нибиру — фото

, 20:45 Фото 481

«Планета-убийца» продолжает готовиться к захвату Земли, полагают уфологи.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые, тщательно следящие за планетой Нибиру, недавно заметили неопознанный объект, который навел их на мысли о «разведчике» с «планеты-убийцы», сообщает VistaNews.   

По их словам, НЛО был окрашен в красный цвет и, что странно, совершенно не скрывался от посторонних глаз.

— Он не прятался и действовал совершенно открыто. Остается лишь гадать, был это разведчик или парламентер, — говорится в сообщении.

Однако через какое-то время, как утверждают уфологи, «посланник Нибиру» исчез.

— Причем в абсолютном молчании. Работа двигателей была совершенно не слышна, — пишут сторонники теории заговора.

Говоря о внешних составляющих очередного НЛО, ученые отметили его красный цвет, большие «иллюминаторы» и желтый цвет, который якобы «излучал» объект. Однако называть место их «встречи» с «разведчиком планеты-убийцы» исследователи по непонятым причинам отказались.

vistanews.ru

Ранее Пятый канал сообщал, как американские уфологи на полном серьезе связали пропажу людей в одном из штатов с неким «НЛО-квадратом».  

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