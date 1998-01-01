«Сидим, темно»: пассажир «Аллегро» рассказал о ситуации в остановившемся поезде

Скоростной поезд «Аллегро», сломавшийся на территории Финляндии, может прибыть в Петербург с задержкой в три часа. Об этом Пятому каналу сообщил один из пассажиров.

— Сидим, темно. В туалет выпускают на улицу. Ждем, когда за нами приедет новый поезд. По рации говорят, что задержка будет около трех часов. Вместо 19:27 прибудем в Петербург около 22.00, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что подвижной состав остановился между финскими населенными пунктами Рихимяки и Лаахти. Версии ЧП пока две: обильный снегопад и поврежденные линии электропередач. При этом в пресс-службе РЖД заверяют, что «Аллегро» опоздает с прибытием в Северную Столицу только на три часа. Пассажиры, в свою очередь, начинают жаловаться на холод и неорганизованность сотрудников, которые даже не обеспечили людей полноценной едой.