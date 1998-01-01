Экономисты рассказали о перспективах роста доллара до 85 рублей

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По оценке аналитиков, сильные колебания курса валют могут произойти лишь в случае полномасштабного мирового кризиса.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Вероятность резкого усиления доллара и евро по отношению к рублю текущей зимой не превышает одного процента. Только полномасштабный мировой кризис может привести к взлету стоимости иностранных валют по сценарию 2016 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов брокерской компании eToro.

Аналитики отмечают, что Федеральная резервная система не торопится с увеличением процентной ставки, что положительным образом сказывается на курсе рубля. Поводом для колебаний может стать ситуация на сырьевом рынке: при низком спросе на нефть российская национальная волюта может ослабнуть до отметки в 67 рублей за доллар. Вероятность падения до 85 рублей за доллар может произойти только при обрушении всего рынка до уровня 2016 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году.

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