Мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году

Полтриллиона долларов потеряла мировая торговля в 2018 году от торговых войн и ограничений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на совещании Владимира Путина с правительством.

— Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику, — сказал министр, отвечая на вопрос президента России.

Рассказывая об итогах экономического форума в Давосе, Орешкин отметил, что санкции и торговые войны – одна из причин замедления экономического роста. Они начинают разбивать мир на отдельные блоки, разрушая ту систему, которая сложилась и работала последние годы. И нахождения решения этой проблемы в ВТО пока не прослеживается, поскольку страны из-за политических проблем договариваться не готовы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в этом году лидеры ведущих мировых держав проигнорировали открытие Экономического форума в Давосе.