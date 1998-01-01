Водитель грузовика в Петербурге «убрал» не только снег, но и часть моста возле стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове (бывший «Зенит Арена» — прим.ред.). В распоряжении Пятого канала оказалось видео, на котором зафиксирован момент, когда машина с поднятым кузовом подъезжает к мосту. Высота сооружения не позволила грузовику продолжить движение, часть облицовки моста оказалась повреждена. По какой причине водитель не привел кузов самосвала в горизонтальное положение предстоит выяснять сотрудникам ГИБДД.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Австралии перевернулся грузовик, перевозивший куриц. Тогда пострадал товар стоимостью более 100 тысяч долларов.