Прокуратура Свердловской области опровергла слухи о якобы существующем тайном уголовном деле, заведенном по факту гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. На вопросы о нестыковках в оригинальном уголовном деле и беспочвенных теориях ответил на пресс-конференции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

— Я ответственно заявляю: на сегодняшний день нет ни одного доказательства, что существуют какие-то другие материалы, кроме известного уголовного дела, — приводит слова Курьякова URA.RU.

Целый ворох конспирологических теорий вызвали нестыковки в датах, стоящих на следственных документах 1959 года. Так, само дело было датировано 6 февраля, тогда как тела туристов обнаружили только 26-го.

Дело «дятловцев» вел прокурор из небольшого уральского города Ивдель. Его фамилия — Темпалов, именно он в апреле 1959-го отправился на злополучный перевал. Чтобы понять, почему в материалах дела присутствует такой анахронизм, прокуратура нашла характеристику Темпалова: фронтовик, человек со стальным характером, переживший ранение.

— Отправиться тогда, в 1959-м, на место обнаружения погибших туристов для него было поступком на грани подвига, — подчеркнул Курьяков.

Скорее всего, Темпалов ошибся и машинально поставил «II» вместо «IV», — тогда месяца обозначались римскими цифрами. Также прокуратура упомянула психологическую доминанту — отправившись на перевал в апреле, Темпалов был всеми мыслями в тех февральских днях, это увеличило вероятность ошибки.

Ряд любителей конспирологии упоминают в своих теориях о секретных уголовных делах записку Темпалова, которую он передал следователю Коротаеву. В ней упоминается дело погибших туристов, но дата стоит 15 февраля — за 11 дней до момента официального обнаружения тел. Разрешить загадку помогло упоминание в записке некого Реебы, приговор которого нужно обжаловать, если тот будет оправдан. В архивах нашлось дело Реебы — его осудили 16 апреля 1959 года, значит следователь опять ошибся римской цифрой.

Прокуратура Свердловской области четко объяснила: дело о гибели «дятловцев» закрыто по законным основаниям и возобновлению не подлежит. Тем не менее, прокуратура продолжит расследовать таинственное происшествие 60-летней давности — об этом просят родственники погибших и общество.

Ранее Пятый канал сообщал о планах прокуратуры по расследованию дела Дятлова.