Минобороны прокомментировало инцидент с заражением в Ульяновском училище

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Медики выявили у курсантов паразитарное заболевание.

Фото: Ens.mil.ru

Здоровью курсантов Ульяновского училища, у которых было выявлено паразитарное заболевание, ничего не угрожает. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, оказавшемся в распоряжении Пятого канала.

— Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского СВУ, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются его переносчиками.

Ранее Пятый канал сообщал, что о вспышке эхинококкоза (вид паразитарной болезни, вызываемой ленточными червями рода Echinococcus — прим. ред.) в Ульяновском училище стало известно 3 февраля. По словам матери одного из курсантов, в легких ее сына были обнаружены «черви». Предположительно, воспитанники заразились паразитами при общении с домашними животными. Лечение не требует госпитализации, сейчас юношам назначили таблетки.

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