Минобороны прокомментировало инцидент с заражением в Ульяновском училище

Здоровью курсантов Ульяновского училища, у которых было выявлено паразитарное заболевание, ничего не угрожает. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, оказавшемся в распоряжении Пятого канала.

— Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского СВУ, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются его переносчиками.