Перевал Дятлова может снова убить. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявили представители прокуратуры, которые сейчас, 60 лет спустя после гибели группы туристов, проводят масштабную проверку всех материалов дела, то есть по сути — новое расследование. Причем криминальную версию уже отбросили: речь не идет об умышленном убийстве. Группу Дятлова погубила некая непреодолимая сила.

— До тех пор, пока мы не знаем, что за непреодолимая сила имеет место на Северном Урале, каждый турист, который там бывает, потенциально может попасть точно так же в такие же условия. Поэтому мы должны ответить, есть ли там такая непреодолимая сила, которая влечет такие страшные последствия, — пояснил представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

В прокуратуре уверены, что именно сейчас удастся раскрыть тайну перевала Дятлова — надо только восстановить всю цепь давних трагических событий. И современные технологии должны помочь понять то, что оставалось загадкой так долго. Прежде всего, будет проведена так называемая ситуационная экспертиза.

— Будет установлена палатка, разрезана точно так же, как она была разрезана. Определим, сколько времени необходимо, чтобы ее покинуть, сколько времени необходимо, чтобы спуститься вниз к горе, возможно ли после спуска подняться обратно, то есть вопросы, связанные с физиологией человека и с деятельностью группы, — рассказал Андрей Курьяков.

Над рассекреченным архивным делом будет работать большая группа специалистов. В частности, предстоит проверить версию об испытании ракеты поблизости от перевала в ночь трагедии. В материалах дела есть данные о радиации на одежде туристов. Расследование обещают завершить к августу.

Ранее Пятый канал рассказывал о путанице в документах, которая породила сенсацию в деле о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году.