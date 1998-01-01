На реке Бурея готовятся к подводным взрывным работам — видео

, 5:03 Видео 33

Взрывотехники продолжают операции по восстановлению естественного русла притока Амура.

Фото, видео: Минобороны РФ

Специалисты Минобороны РФ продолжают работу в районе обвала скальных пород на реке Бурея в Хабаровском крае.

К настоящему времени восстановлена гидрологическая связь верхней и нижней частей Бурейского водохранилища и расширено русло реки. Для обрушения левой стенки прорана потребовалось полтонны тротила и 480 комплектов кумулятивных зарядов для закладки взрывчатки. Высвобожденный грунт и порода уносится течением в водохранилище. Выполнено восемь подрывов на протоке длиной 200 метров и глубиной 20 метров.

Инженерные работы по расширению прорана (свободная часть русла реки — прим. ред.) и восстановлению естественного русла реки военные продолжат подводными взрывами для углубления дна еще на четыре метра.

Для расчистки русла на реке Бурея и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища по поручению президента России Владимира Путина работают более 500 человек, в том числе военнослужащие, десятки единиц военной и специальной техники.

Ранее Пятый канал рассказывал о работах по расширению естественного русла реки Бурея.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:54
«И вот сгорели» — Божена Рынска раскритиковала жертв пожара на Никитском бульваре
5:43
Видео: Шац отправил супругу Лазареву в испанскую «ссылку»
5:31
Сетевой шутер Apex Legends доступен на всех игровых платформах — видео
5:16
В Госдуме задумались о декрете для мужчин
5:03
На реке Бурея готовятся к подводным взрывным работам — видео
4:39
Google по просьбе ЦБ РФ удалил незаконные финансовые приложения
4:27
Бизнес на ностальгии: Как обманывают покупателей липовыми ГОСТами
4:05
Черчесов рассказал о состоянии Моуринью после падения на льду в Балашихе
3:43
Прокуратура начала проверку по факту заражения ульяновских курсантов «ленточными червями»
3:23
Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей
3:02
Бывший топ-менеджер банка «Открытие» объявлен в розыск по делу о многомиллиардной растрате
2:41
Беглов раскритиковал городские службы за некачественную уборку снега в Петербурге
2:26
Порошенко заявил, что не допустит российских наблюдателей на выборы президента Незалежной
2:01
Баронесса фон Дрейер, получившая гражданство РФ в 100 лет, скончалась во Франции
1:47
«Обращаться как с бомбой» — Минобороны разработало пособие для борьбы со взятками
1:33
«Исправно замыкало» — бывший жилец дома на Никитском рассказал о проблемах с пожарной сигнализацией
1:14
Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0:47
Михалков назвал участниц Comedy Woman «овцами» за «шутку» о генерале Карбышеве
0:29
Репортаж: Рогозин доложил Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли
0:14
Комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

4 февраля

Видео: Военные расширяют канал для пропуска воды на реке Бурея

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама