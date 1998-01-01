Специалисты Минобороны РФ продолжают работу в районе обвала скальных пород на реке Бурея в Хабаровском крае.

К настоящему времени восстановлена гидрологическая связь верхней и нижней частей Бурейского водохранилища и расширено русло реки. Для обрушения левой стенки прорана потребовалось полтонны тротила и 480 комплектов кумулятивных зарядов для закладки взрывчатки. Высвобожденный грунт и порода уносится течением в водохранилище. Выполнено восемь подрывов на протоке длиной 200 метров и глубиной 20 метров.

Инженерные работы по расширению прорана (свободная часть русла реки — прим. ред.) и восстановлению естественного русла реки военные продолжат подводными взрывами для углубления дна еще на четыре метра.

Для расчистки русла на реке Бурея и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища по поручению президента России Владимира Путина работают более 500 человек, в том числе военнослужащие, десятки единиц военной и специальной техники.

Ранее Пятый канал рассказывал о работах по расширению естественного русла реки Бурея.