Как жители Поднебесной отмечают Китайский Новый год

В Китае начали отмечать наступление Нового года. Праздники традиционно продлятся 15 дней. Несмотря на то, что жители Поднебесной уже давно встречают наступление Нового года вместе со всем миром в декабре, свой, национальный праздник, они отмечают не менее весело.

В Пекине прошло грандиозное красочное шоу, в котором приняли участие несколько тысяч артистов со всей страны. Подготовку к выступлению начали задолго до праздника.

На сцене не только профессиональные исполнители, но и любители, которые участием в конкурсах доказали свое право выступить в столице. Завершился концерт грандиозным фейерверком.

Ранее Пятый канал рассказывал, где и как отметить Китайский Новый год в Москве.