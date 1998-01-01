Как жители Поднебесной отмечают Китайский Новый год

, 6:03 Видео 97

Ночь с 4 на 5 февраля в Китае прошла спокойно, без особых происшествий и серьезных дорожных аварий.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Китае начали отмечать наступление Нового года. Праздники традиционно продлятся 15 дней. Несмотря на то, что жители Поднебесной уже давно встречают наступление Нового года вместе со всем миром в декабре, свой, национальный праздник, они отмечают не менее весело.

В Пекине прошло грандиозное красочное шоу, в котором приняли участие несколько тысяч артистов со всей страны. Подготовку к выступлению начали задолго до праздника.

На сцене не только профессиональные исполнители, но и любители, которые участием в конкурсах доказали свое право выступить в столице. Завершился концерт грандиозным фейерверком.

Ранее Пятый канал рассказывал, где и как отметить Китайский Новый год в Москве.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:34
«Стройные лани»: фото целующихся Брежневой и Перминовой взбудоражило Instagram
7:29
Лайфхак: как проверить качество залежавшихся в холодильнике куриных яиц
7:21
Анфиса Чехова откровенно рассказала о постельных сценах в кино — видео
7:15
В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты
7:10
Видео с места взрыва у торгового центра на юго-западе США
7:01
Возможная внебрачная дочь Евгения Осина вступила в битву за наследство
6:50
Россиян могут освободить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
6:34
«Что будет 23 февраля?» — Мадуро рассказал о будущем Гуайдо
6:24
Заснеженный Петербург: Непогода парализовала движение в городе — видео
6:15
Экстремальная педагогика: Зачем петербуржцы «жонглировали» своим ребенком в Малайзии
6:03
Как жители Поднебесной отмечают Китайский Новый год
5:54
«И вот сгорели» — Божена Рынска раскритиковала жертв пожара на Никитском бульваре
5:43
Видео: Шац отправил супругу Лазареву в испанскую «ссылку»
5:31
Сетевой шутер Apex Legends доступен на всех игровых платформах — видео
5:16
В Госдуме задумались о декрете для мужчин
5:03
На реке Бурея готовятся к подводным взрывным работам — видео
4:39
Google по просьбе ЦБ РФ удалил незаконные финансовые приложения
4:27
Бизнес на ностальгии: Как обманывают покупателей липовыми ГОСТами
4:05
Черчесов рассказал о состоянии Моуринью после падения на льду в Балашихе
3:43
Прокуратура начала проверку по факту заражения ульяновских курсантов «ленточными червями»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама