В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко уверен, что субсидии на оплату коммунальных услуг разваливают экономику страны. В эфире телеканала NewsOne он отметил, что Украина — единственная страна в мире, где в таких субсидиях нуждается две трети населения. А между тем деньги на них берутся из бюджета, то есть из налогов самих же граждан.

— Это огромный миф, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы, — заявил Кучеренко.

Как пишет ФАН со ссылкой на данные Госстата Украины, только в ноябре 2018 года за услуги ЖКХ жителям Незалежной было начислено к оплате 14,2 миллиарда гривен, однако оплатили потребители только 6,6 миллиарда — то есть меньше половины. Общая сумма долгов по ЖКХ, по данным на декабрь 2018, достигла небывалых 50 миллиардов гривен. Эксперты считают, что в коммунальной отрасли наступит коллапс, если ситуацию не разрешить в самые кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что после повышения тарифов на газ некоторые киевляне не могут платить за отопление и обогреваются, нагревая кирпичи на плите. Об этом заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко.