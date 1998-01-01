Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году

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Заработок жителей столицы вырос на 11,7% по сравнению с прошлым годом.

Фото: www.globallookpress.com

Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году составила 80 881 рубль, сообщает RT со ссылкой на Мосгорстат. Это на 11,7% больше, чем в 2017-м. Лучшая динамика в росте среднего заработка наблюдается в здравоохранении, социальных услугах, образовании и информационных технологиях.

Если в столице зарплаты растут приличными темпами, то в среднем по России ситуация хуже — финансисты прогнозируют в 2019-м рост лишь на 4%. Но и это не приведет к значительному увеличению реальных доходов — большую часть прироста «съест» инфляция.

Ранее Пятый канал рассказывал о росте тарифов ЖКХ.

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