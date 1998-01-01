Видео: Стало известно, насколько выросли коммунальные платежи

Ведущие банки поделились с «Известиями» информацией о коммунальных платежах. Выводы неутешительные: в прошлом году они увеличились в среднем по стране на 7% и составили две тысячи 968 рублей. Специалисты говорят, это связано с неравномерным ростом тарифов. Например, кубометр горячей воды подорожал сильнее, чем холодной.

Больше всего платят жители Магаданской области, Камчатки, Хабаровска, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа — порядка 10 тысяч рублей в месяц. А дешевле всего коммуналка обходится на юге — в Астраханской, Саратовской областях и в Краснодарском крае — примерно две тысячи 300 рублей. Рост цен эксперты связывают с ростом зарплат и массовой установкой счетчиков. Кроме того, начисления становятся больше из-за просрочки оплаты.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, откуда у россиян появляются фантастические долги за «коммуналку».