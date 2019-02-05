«Детская» минеральная вода оказалась вредной для организма малышей

Минеральная вода, которую рекламируют как «детскую», оказалась вредна для малышей, сообщает РЕН ТВ. Производители такой «минералки» пишут на этикетках, что она в разы полезней обычной, обогащена минералами и микроэлементами и помогает развивать юный организм. Проверка в лабораторных условиях дает иную картину.

— Видим серьезное отклонение по количеству микроэлементов и витаминов — производитель не всегда попадает в собственную этикетку, — отмечает руководитель пресс-службы Роскачества Марта Галичева.

Даже если изготовители минеральной воды соблюдают заявленный состав, это не гарантирует пользы для детского организма. К примеру, серебро, которое полезно взрослому человеку, может оказаться токсичным для не сформировавшегося ребенка.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как маркетологи обманывают покупателя знаком ГОСТа.