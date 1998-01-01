Бизнес на ностальгии: Как обманывают покупателей липовыми ГОСТами

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В России раскрыли большой обман с ГОСТами. Каждый третий товар с такой маркировкой — подделка.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

По результатам проверки Роскачества выяснилось, что около половины товаров не соответствует ГОСТам.

— Примерно 40% товаров, которые стоят на полке, имеют маркировку, указывающую на соответствие этой продукции требованиям ГОСТа. Из этих 40% примерно треть из того, что исследовало Роскачетво, этим ГОСТам не соответствует, — сообщила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

То есть, когда специалисты присмотрелись — оказалось, что эти ГОСТы — липовые. Просто четыре буквы, формально проставленные на упаковке.

Все наглядно показал сыр. Из семи образцов с отметкой — ни один не соответствует государственным стандартам. А в этом случае обещать — значит, жениться. Не пишешь слово ГОСТ — и на молоко, чай, шоколад, на любой, словом, продукт действуют упрощенные технические условия. А если пишешь — значит, берешь обязательства. Сегодня нарушителей предложили штрафовать. Предполагается, что это будет 1% от годовой выручки. Звучит несерьезно, но мы подсчитали: для одного из крупнейших, например, молочных комбинатов в Москве — это почти 72 миллиона рублей.

А теперь разберемся, зачем производители идут на обман. Как сказали сегодня в Роскачестве — слово ГОСТ на товаре — это беспроигрышный маркетинговый ход. Ведь покупатель ему верит. А значит продукт быстрее уходит с прилавка. Значит, разберут его, даже если заменить хорошее сырье плохим. Значит можно сэкономить на рекламе.

— Компании заинтересованы в увеличении продаж, в возможности по повышению цены их продукции и вот использование маркировки ГОСТ — это в принципе один из очень эффективных ходов, — пояснил экономист Максим Чирков.

А так ли нужен сегодня ГОСТ. Кажется, что это как раньше, тот самый вкус — из детства.

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Можно посмотреть на примере знаменитой и диетической докторской колбасы. Хотя сейчас не такой уж и диетической.

Колбаса 1936-го года. Советские ещё стандарты. Первое, что бросается в глаза — в составе 70% полужирной свинины. Еще 25 — говядина и пять — яйца и молоко. Рецепт был разработан самим НИИ мясной промышленности. Из искусственных добавок разрешается только одна, для придания розового цвета.

Колбаса 2003-го года. За 70 лет — пропала четкая рецептура. Оговаривается только массовая доля жира, соли и белка. Допускаются крахмал, мясные обрезки, кровь, субпродукты.

Колбаса 2011-го. Состав вообще не регламентируется. Допускаются ароматизаторы — искусственный запах дымка и целый список Е-добавок.

В 2019-м году в требованиях к колбасе прямым текстом прописали категории Г и Д — с пониженным содержаниям мяса. Все это — совершенно официальные ГОСТы.

- Большинство фермерских продуктов производятся не по ГОСТу, это не значит что это плохо. Некоторые из них даже лучше чем ГОСТ. Потому что используются более качественные сырье при их производстве, — рассказал Дмитрий Еделев, профессор, доктор медицинских наук.

Так что штрафы за нечестные надписи не повлияют на вкус продуктов. Но помешают производителям делать бизнес на ностальгии.

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