СК продолжает расследование теракта на борту самолета, упавшего над Синаем

Следственный комитет продолжает расследование трагического случая с падением самолета Airbus A321 над египетским полуостровом Синай, сообщает «Коммерсант».

— Это дело расследуется. Более того, по нему проводятся активные следственные и другие действия, — цитирует издание заместителя председателя СКР Игоря Краснова.

31 октября 2015 года воздушное судно следовавшее по рейсу Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург упало над Синайским полуостровом — погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В первые дни после трагедии ответственность за него взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*, сейчас известная как ИГ*. ФСБ квалифицировала происшествие как теракт, началось длительное расследование.

Ранее Пятый канал рассказывал, как петербуржцы почтили память погибших в авиакатастрофе.

* — запрещена на территории РФ.