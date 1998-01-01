Американская коалиция нанесла авиаудар по позиции сирийской армии

Коалиция США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в субботу, 2 февраля, около 23.30 по местному времени (00.30 3 февраля — по московскому времени — прим.ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
Удар был нанесен в районе Ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.
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В прошлом подобный инцидент имел место в июне 2018 года.
Коалиция США регулярно наносит авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор под эгидой помощи отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с ИГ*, действуя без разрешений официального Дамаска.
Ранее Пятый канал сообщал, что военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Скальбии. В первую очередь продуктовые наборы получили скальбийские многодетные семьи.
* — запрещена на территории РФ.