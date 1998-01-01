Коалиция США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в субботу, 2 февраля, около 23.30 по местному времени (00.30 3 февраля — по московскому времени — прим.ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Удар был нанесен в районе Ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.

— Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных , — сообщил агентству источник.

В прошлом подобный инцидент имел место в июне 2018 года.

Коалиция США регулярно наносит авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор под эгидой помощи отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с ИГ*, действуя без разрешений официального Дамаска.

Ранее Пятый канал сообщал, что военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Скальбии. В первую очередь продуктовые наборы получили скальбийские многодетные семьи.

* — запрещена на территории РФ.