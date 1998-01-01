Платная подписка: с пациентов ростовской больницы собирали деньги за просмотр ТВ

, 14:33 Эфирная новость 43

Медики устроили небольшой бизнес — стали брать с пациентов плату за пользование телевизором. Поборы попали на видео, и теперь «дельцов» ждет проверка.

Фото, видео: Пятый канал

В одной из ростовской больниц началось служебное расследование: поводом стали жалобы пациентов на то, что их заставляют платить за просмотр телевизора в палате. Стоимость услуги — 50 рублей в сутки, момент так называемой сделки заснял один из пациентов.

Автор ролика возмущен: он обратился к региональному министру здравоохранения с просьбой разобраться в ситуации. Видео уже набрало сотни комментариев. Некоторые пользователи, которые были пациентами этого медучреждения, подтвердили, что и раньше сталкивались с такой проблемой. В свою очередь, руководители больницы проведут собственное расследование по факту сбора денег, а результаты озвучат в ближайшие дни.

Ранее Пятый канал сообщал об обвинениях во взятке, которые предъявили замдиректору департамента полетов «Аэрофлота».

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