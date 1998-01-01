Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» обвиняется в даче взятки

Замдиректора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук обвиняется в даче взятки должностному лицу. Как стало известно Пятому каналу, он был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года и сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Якимчук пытался заплатить 50 тысяч рублей главе Центральной врачебно-летной экспертной комиссии за допуск к полетам. Дело в том, что 65-летний летчик в декабре проходил медицинскую комиссию, и одно из обследований показало плохой результат. Проблему Якимчук решил устранить с помощью денег. Однако председатель врачебно-летной комиссии сообщил об этом в правоохранительные органы.

Дело направлено на рассмотрение Тушинского районного суда Москвы. Якимчук обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ ( «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника») . Максимальное наказание по данной статье — 8 лет. Следующее заседание должно состояться 8 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минюст РФ предлагает прощать чиновникам взятки, если правонарушение было совершено при «обстоятельствах непреодолимой силы».