Задержание замглавы департамента полетов прокомментировали в «Аэрофлоте»

Сотрудники ФСБ задержали Анатолия Якимчука — заместителя директора департамента производства полетов. По сути, этот человек — главный пилот «Аэрофлота». По версии следствия, он провалил медкомиссию и решил просто купить справку о том, что ему можно летать и перевозить пассажиров.

Врачу не понравились результаты энцефалограммы мозга Якимчука, и тогда летчик попытался дать медику взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако врач сообщил об этом в полицию. Возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

— «Аэрофлот» подтверждает, что сейчас идет судебное слушание по указанному делу. Комментировать что-либо до вынесения судом решения мы не считаем возможным, в то же время подтверждаем приверженность к антикоррупционной политике, зафиксированной в нормативных документах компании , — прокомментировал задержание пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Максим Фетисов.

65-летнему Анатолию Якимчуку грозит восемь лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее Пятый канал сообщал, что российская авиакомпания «Аэрофлот» решила вернуть бесплатные алкогольные напитки для пассажиров экономкласса.