Украина сокращает количество поездов в Россию

Пассажирских поездов из Одессы и Харькова в Россию станет меньше, сообщает ФАН со ссылкой на представителей «Укржелдороги». Украинская сторона объясняет это падением спроса, однако путешествия из Киева в Москву все еще остаются востребованными.

— С 5 февраля поезда № 24/23 Одесса — Москва — Одесса и № 20/19 Харьков — Москва — Харьков будут курсировать не ежедневно, а через день, — сообщают представители украинских железных дорог.

Сокращение контактов с Россией обрадовало министра инфраструктуры Незалежной, Владимира Омеляна. Он заявил, что приветствует уменьшение количества поездок в Москву и надеется, что со временем их не станет совсем.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России стартовала продажа «единых билетов» в Крым.