«Это их решение»: Лариса Долина сделала заявление об измене Стаса Михайлова

Лариса Долина оценила вероятность измены Стаса Михайлова жене

Народный артист России Стас Михайлов не способен на предательство. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила народная артистка РФ Лариса Долина на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

Комментируя развод музыканта со супругой с Ириной Михайловой, исполнительница поставила под сомнения слухи о том, что певец мог предать свою жену.

«Нет- нет, что вы, нет. Он открытый, честный парень и живет с этим. Я никогда не поверю в то, о чем вы говорите. Там, наверное, какая-то другая ситуация, если действительно это произошло», — уверена Долина.

Артистка призналась, что в ее собственной жизни было много предательств, но за годы жизни она научилась прощать даже их.

Супругов Михайловых Долина считала красивой парой. Однако, по ее словам, даже самые крепкие союзы могут распасться. К такому певица относится философски.

«Это их решение, значит, так случилось. Всякое в жизни бывает», — отметила знаменитость.

Лезть со своими советами в таких случаях она не спешит, но если кто-то из коллег, в том числе и Михайлов, обратится к ней, то постарается помочь.

Информацию о расставании распространила экс-супруга артиста 21 сентября. В браке они прожили 15 лет. За это время у них родилось две дочери: Иванна и Мария. Также у музыканта растет двое детей от первого брака: сын Никита и дочь Дарья. У Ирины в первом союзе родились сын Андрей и дочь Ева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что радиоведущая и актриса Алла Довлатова шокирована новостью о разводе Стаса Михайлова. По ее словам, это сообщение стало громом среди ясного неба.

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