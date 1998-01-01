AMD представила флагманскую видеокарту Radeon VII

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Устройство опережает GeForce RTX 2080 в масштабном сравнении в 21 игре.

Фото: amd.com

Первая потребительская видеокарта с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0 Radeon VII оказалась первой в мире картой с GPU, выполненным по 7-нанометровой технологии. Карта построена на чипе Vega II, который ранее фигурировал в профессиональных ускорителях Radeon Instinct M50 и M60.

Radeon VII поступит в продажу уже послезавтра, сообщает IXBT.com. Во вторник, 5 февраля, сайт Game-Debate добавил в свою базу сведения о производительности новинки AMD в играх.

Авторы публикации не предоставили никакого детального обзора. Только результаты 3D-карты, что по мнению специалистов, подозрительно. При отсутствии выбора на эти данные стоит обратить внимание, при этом необходимо учесть, что они могут быть не вполне достоверными.

Тесты проведены в 4К, так как смысла тестировать подобные адаптеры в разрешении Full HD, нет.

ixbt.com
ixbt.com

Radeon VII во многих играх идет действительно наравне с видеокартой GeForce RTX 2080. Примечательно, что в ряде проектов флагман от AMD проявляет себя быстрее и иногда даже существенно.

Видеокарты были протестированы всего в 21 игре, в 12 из которых у адаптеров примерно один паритет с незначительным преимуществом как одного, так и у другого.

Radeon VII по результатам семи игр стала безусловным лидером, несмотря на ощутимо большее энергопотребление и отсутствие аппаратного ускорения трассировки лучей. В двух других случаях GeForce RTX 2080 значительно опередила конкурента.

Ранее Пятый канал сообщал, что Gigabyte анонсировала необычную видеокарту. Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo обладает оригинальной системой охлаждения.

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