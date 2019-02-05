Видео с места серьезного пожара в ангаре на севере Москвы

Серьезный пожар произошел на территории промзоны на севере Москвы, вечером 5 февраля. Огнем охвачена кровля одноэтажного ангара на Михайловской улице.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
На месте ЧП работают экстренные службы города. Информации о пострадавших и погибших нет, сообщается, что в момент пожара в помещении, по предварительной информации, никого не было.
В настоящий момент пламя удалось локализовать.
Ранее Пятый канал публиковал видео сильного пожара в автосалоне в Пензе.