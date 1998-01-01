Весна еще не близко: Как россиян испытывает непогода

Нынешняя зима — настоящее испытание даже для нашей северной страны.

Приамурье, Сибирь терзают морозы — под -40 и ниже. Улицы пустынны. Самолеты не садятся.

В Сургуте отчаявшиеся автомобилисты придумывают небезопасные способы реанимации своих машин — прямо под капотом разводят костры.

В Ханты-Мансийском автономном округе обморожения получили полтысячи человек. В центре России, Поволжье, на северо-западе — гололед и метели. Коммунальные службы не справляются.

В Петербурге — глыба льда с крыши упала на проходивших мимо студентов. Один из них погиб, другой — в больнице. Снег в Северной столице по прогнозам не прекратится до конца февраля.

В Москве сегодня побит температурный рекорд — +3, но уже в выходные москвичам обещают похолодание до -10.

Ранее Пятый канал рассказывал, что житель Красноярска вышел на акцию против 40-градусного мороза.