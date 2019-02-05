«Хватит!» Житель Красноярска вышел на акцию против 40-градусного мороза

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Свою фотографию с плакатом «Почему так холодно? Хватит!» россиянин опубликовал в Instagram

Фото: Instagram @danilenko.serg

Тема:
Погода 3577

Актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Сергей Даниленко устроил акцию протеста против морозной погоды. Молодой человек вышел на площадку возле городской администрации с плакатом «Почему так холодно? Хватит!» и запечатлел этот момент на фото, которое впоследствии выложил в Instagram.

 
 
 
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СРОЧНО! РЕПОСТ!!! #холод #Красноярск #доколе #зима #winter #cold #хватит #мороз

Публикация от  Сергей Даниленко (@danilenko.serg)

Россиянина поддержали многие подписчики. Пользователи честно признались, что тоже устали от холода.

— Вы мой кумир с сегодняшнего дня.

— Полностью согласна!

— Интересный ход! Действительно кто-то должен разобраться, почему морозы так фривольно себя ведут! Да, что они о себе возомнили? — шутили фоловеры.

В беседе с корреспондентом телеканала «360» «герой дня» рассказал, что своими действиями хотел просто порадовать людей. Цель была достигнута: люди улыбались, глядя на плакат. Только жаль, что охранник шутки не оценил, он попросил мужчину уйти подальше от здания администрации.

— В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз, — приводит слова бунтовщика издание.

Аномальные морозы пришли в Красноярск с началом февраля, столбик термометра стал опускаться до -40 градусов. Ученики не приходят на занятия, авиарейсы постоянно откладываются. Чтобы хоть как-то скрасить ситуацию, на автомобильных трассах начали работу мобильные пункты обогрева. К сожалению, надеяться не на что. По прогнозам синоптиков, погода в регионе в ближайшие дни не изменится.

Ранее Пятый канал сообщал, что аномальные морозы захватили Урал, центр Сибири и Забайкалье. Люди спасаются как могут и спасают окружающих.

Тема:
Погода 3577
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