«Открыли ящик Пандоры»: глава МИД Украины заступился за уволенную Супрун

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в поддержку отстраненной от должности и. о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун. Политик заявил, что запрет на исполнение Супрун обязанностей министра здравоохранения «открывает ящик Пандоры». Свою позицию Климкин выразил на странице в Facebook.

— Можно заботиться о содержании и скорости реформы, но кто по-прежнему надеется, что украинская система охраны здоровья в ее нынешнем состоянии способна исцелить и спасти всех украинцев? — начал свое послание глава МИД Незалежной.

Также он призвал своих сограждан «учитывать объективные потребности страны и повернуться к реальности лицом», комментируя таким образом американское гражданство Супрун.

— Касательно гражданства Супрун — это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира. Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве, открывает ящик Пандоры, — убежден Климкин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, отстранена от должности. В Незалежной женщина живет всего пять лет, но уже успела прославиться среди украинцев своим ведением медицинской политики и громкими заявлениями. Так, Супрун советовала терпящему экономическое бедствие народу перестать есть черную икру, а остеохондроз и вовсе назвала коммерческим мифом.