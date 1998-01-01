Сокровища в мусорном баке: В Швеции обнаружили королевские регалии Карла IX

Сокровища в мусорном баке. Шведской полиции случайно удалось обнаружить украденные королевские регалии.

Две короны и державу, которые в XVIII веке принадлежали королю Карлу IX.

Стоимость реликвий более семи миллионов долларов. Нашли их в баке с мусором во дворе на окраине Стокгольма. Похитили исторические артефакты еще в июле прошлого года в одном из соборов.

Грабители на глазах прихожан разбили витрину, где хранились драгоценности, и скрылись. Позже одного из преступников задержали, но выяснить, где спрятаны сокровища не удалось.

Примечательно, что королевские регалии все эти полгода, так и лежали в мусорном баке. Сейчас экспертиза проверяет подлинность находки.

Ранее Пятый канал рассказывал, как нашли дерзкого похитителя картины из Третьяковской галереи.