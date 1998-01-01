В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку зарубежных авто

Госдума рассмотрит возможность введения налогового вычета на покупку автомобилей за рубежом. Первое обсуждение инициативы пройдет в среду, 6 февраля.

Изменения, которые предполагается внести в проект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», коснется только жителей дальневосточного региона. Россияне на Дальнем Востоке зачастую покупают машины у ближайших «соседей» — стран Азии. Однако из-за существующей ввозной пошлины, которую необходимо было уплачивать на таможне, стоимость транспортного средства существенно повышалась.

В этой связи автомобили стали ввозиться в Россию по частям и собираться «на месте». Однако полученные таким образом машины не проходят необходимых проверок и не имеют сертификации, а значит, являются потенциально опасными для всех участников дорожного движения.

Чтобы снизить стремление граждан к такому способу приобретения заграничного транспорта, в Госдуме предлагают ввести налоговый вычет на приобретенные за границей автомобили. В случае, если поправка будет принята, для каждой приобретенной в личных целях машины будет предусмотрен возврат средств владельцу в сумме, не превышающей один миллион рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной автомобильной инициативе: молодым россиянам могут запретить пользоваться сервисами каршеринга.