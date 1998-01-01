Стивен Сигал задумался о переезде в Краснодар

Знаменитый россиянин Стивен Сигал готовится к новоселью.

Актер решил сменить элитное Подмосковье на более теплый Краснодарский край. По некоторым данным звезда голливудских боевиков уже провел переговоры с губернатором края и попросил предоставить ему жилье в этом южном регионе.

Но куда точно запланировал переезд актер пока неизвестно. По словам близких ему людей, он выбирает между приморским Геленджиком и столичным Краснодаром.

Ранее Пятый канал рассказывал, что российский гражданин Сигал считает русских женщин самыми лучшими.