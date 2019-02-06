В Роскачестве рассказали, как выбрать утюг

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать правильный утюг, сообщает РИА Новости. По словам специалистов, важнее всего обратить внимание на материал, из которого сделана подошва прибора и гладить при правильной мощности.

Самые распространенные материалы, из которых делают подошвы утюгов — алюминий, нержавеющая сталь, тефлон и керамика. Нержавеющая сталь отличается плохим скольжением, алюминий со временем царапается и может повредить одежду. Керамика хороша и в скольжении, и в простоте очищения, но подошва из такого материала будет хрупкой. Оптимальный вариант, по мнению экспертов Роскачества — тефлон, с ним одежда не сгорит во время глажки.

Относительно мощности специалисты говорят, что лучше всего для повседневных нужд подойдут утюги на 1500 Вт, если вы гладите часто и в больших количествах, стоит взять прибор мощностью 2000 Вт и более.

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