Появление первой в России кофейни для женщин вызвало бурную реакцию в сети

Единственная в России кофейня-коворкинг для девушек «Симона» открылась в Петербурге в понедельник, 4 февраля, но уже обрела скандальную славу в сети. Все началось с публикации в журнале The Village, где создательницы проекта рассказали о принципах работы заведения, нацеленного на комфорт и безопасность для женщин. Они подчеркнули, что здесь не обслуживают представителей сильного пола, при этом отвергли обвинения в дискриминации.

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Вскоре после выхода статьи, пользователи соцсетей обратились в прокуратуру с просьбой проверить заведение радикальных феминисток. Один из блогеров даже опубликовал текст заявления, где указал на нарушение положений действующего законодательство РФ.

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Автор жалобы просит правоохранителей проверить указанное кафе, а в случае подтверждения нарушений привлечь виновных лиц к административной ответственности.

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Ранее Пятый канал рассказывал, как феминистка обливала в метро Петербурга мужчин с раздвинутыми ногами.