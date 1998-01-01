Стало известно, кто изображен на фотографиях вместе с семьей Николая Второго

, 12:04 Эфирная новость 113

Ранее неизвестные снимки были обнаружены на чердаке в Ессентуках.

Фото, видео: Пятый канал

Ставропольские историки установили кому принадлежат уникальные фотографии, найденные в Ессентуках на чердаке одного из домов. На снимках — семья последнего царя Николая второго и казаки императорского конвоя. Это особая гвардейская часть, прототип современного Президентского полка.

Как сложились судьбы героев фотографий и почему снимки прятали под крышей старого дома смотрите в сюжете Максима Лебедева.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Узбекистане обнаружили клад великого князя Николая Романова.

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