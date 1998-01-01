Неизвестные фото Николая II и его семьи обнаружены на чердаке дома в Ставрополе

В ходе ремонта кровли здания управления Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках на чердаке под одной из старых балок был случайно обнаружен выцветший и частично поврежденный плесенью конверт с ранее неизвестными фотоснимками царской семьи, сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

На редчайших фотографиях запечатлены Николай II, трое из его дочерей — Татьяна, Анастасия и Ольга, а также цесаревич Алексей. Ценность находке придают и подлинные автографы детей на фотокарточках.

Но практически на всех снимках фигурирует один и тот же казак, которому, по всей видимости и принадлежал этот конверт. Местные историки выяснили, что это не кто иной как Анатолий Семенович Федюшкин, который служил в личной охране императора, и с приходом советской власти, вероятно спрятал свидетельства своего знакомства с императорской семьей в укромное место.

Теперь редкая находка будет храниться в музее краевого управления Федерального казначейства, где посмотреть на нее смогут все желающие.

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