Массовая эвакуация: ГИБДД поможет убрать снег в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко рассказал, что с 6 февраля в Северной столице начал действовать особый режим в отношении автомобилистов. Теперь машины нарушителей закона «Остановка запрещена» будут массово эвакуировать и отправлять на штраф-стоянки. Об этом сообщает КП.RU.

Представители власти неоднократно подчеркивали, неправильно припаркованные машины — главная помеха качественной уборке улиц от снега. Пришло время принять меры.

Однако эвакуировать также будут и те автомобили, которые припаркованы по всем правилам. Их, конечно, не будут увозить на штраф-стоянки, а просто оставят поблизости.

Новые правила вступили в силу в ночь на 6 февраля. Ровно в полночь началась массовая эвакуация автотранспорта в центральном районе Петербурга.

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