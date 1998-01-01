Дмитрий Песков рассказал о требованиях к своему будущему преемнику

Дмитрий Песков на форуме «Медиадень» предположил, каким должен быть его преемник. Ранее, отвечая на вопросы, пресс-секретарь отметил, что не собирается уходить. Тем не менее, некоторый образ будущего официального представителя Кремля у него есть.

— Он (преемник — прим. ред.) должен быть лучше меня, современнее меня. Он должен, как минимум, компенсировать мою современную безграмотность в новых медиа, — рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что гипотетическому преемнику также придется быть гораздо компетентнее, чем сам Песков, причем это касается самого широкого круга тем.

Ранее Пятый канал сообщал, как Песков относится к критике в свой адрес в сети.