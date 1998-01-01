По следам традиций: В Киеве объявили конкурс на новый герб

Киевский городской совет объявил конкурс на разработку нового официального герба города. В столице решили, что прежний геральдический знак не соответствует современным европейским традициям.

Задача перед участниками конкурса стоит не из легких: нужно будет учесть исторические и современные требования одновременно. Киевский совет постановил, что новый герб должен быть создан на основе многовековых традиций города, но в то же время в соответствии с принципами европейской геральдики.

Прежний символ города утвердили в апреле 1995 года. На гербе изображен Архангел Михаил, который, согласно описанию, «символизирует светлые силы, готовые защищать Киев от бед».

Ранее Пятый канал сообщал, что на гербе эстонского поселка появился лист конопли.