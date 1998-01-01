По следам традиций: В Киеве объявили конкурс на новый герб

, 13:31 35

Новый геральдический знак должен быть разработан с учетом современных и исторических требований.

Фото: Censor.net.ua

Киевский городской совет объявил конкурс на разработку нового официального герба города. В столице решили, что прежний геральдический знак не соответствует современным европейским традициям.

Задача перед участниками конкурса стоит не из легких: нужно будет учесть исторические и современные требования одновременно. Киевский совет постановил, что новый герб должен быть создан на основе многовековых традиций города, но в то же время в соответствии с принципами европейской геральдики.

Прежний символ города утвердили в апреле 1995 года. На гербе изображен Архангел Михаил, который, согласно описанию, «символизирует светлые силы, готовые защищать Киев от бед».

Ранее Пятый канал сообщал, что на гербе эстонского поселка появился лист конопли.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

14:05
Видео: Беглов соболезнует родственникам студента, погибшего от глыбы льда
13:54
Одноклассники придут на помощь даже тем, кто не в сети
13:47
Дмитрий Песков рассказал о требованиях к своему будущему преемнику
13:40
С космодрома Плесецк запущена ракета «Ярс»
13:31
По следам традиций: В Киеве объявили конкурс на новый герб
13:22
Жена Кокорина впервые пришла на судебное заседание по делу о драке
13:18
Лавров о «предложении» перезаключить ДРСМД: РФ будет действовать зеркально
13:05
Появилось видео из сгоревшей квартиры дочери Юрия Башмета
12:58
Бизнес в погонах: Сотрудников ГИБДД подозревают в торговле водительскими правами
12:39
По делу Арашуковых в розыск объявлены два топ-менеджера газовых компаний
12:35
Массовая эвакуация: ГИБДД поможет убрать снег в Петербурге
12:26
В Сирии обнаружена комната, замурованная тысячу лет назад
12:16
Россия реагирует на гонения против отечественных СМИ в Британии — Песков
12:04
Стало известно, кто изображен на фотографиях вместе с семьей Николая Второго
11:55
В южную полосу России приходит «лето»
11:43
Прощание с Децлом в Москве — прямая трансляция
11:29
«Сердце разрывается от любви и боли» — отец Децла рассказал о попытках помириться
11:22
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Хабаровском крае
11:10
«Глупо говорить, что я не переживаю» — Песков об отношении к критике
11:02
Сирия, стена и вина России — Трамп выступил с пламенной речью в Конгрессе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама